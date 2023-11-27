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Antalya'da 5 iş yerine boyalı saldırı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 iş yerinin tabelaları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırmızı renkle boyandı.

Kaynak: DHA
Antalya'da 5 iş yerine boyalı saldırı - Resim: 1

Alanya'da faaliyet gösteren uluslararası bir kahve markasının 3 şubesi ile 2 farklı hamburger markasına ait birer şubesi dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. 

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Antalya'da 5 iş yerine boyalı saldırı - Resim: 2

İsrail'i protesto etmek amacıyla gerçekleştirildiği değerlendirilen olayda, 5 farklı iş yerinin tabelaları, kırmızı renge boyandı. 

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Antalya'da 5 iş yerine boyalı saldırı - Resim: 3

Sabah işe gelen çalışanlar boyayı sildi. Olayla ilgili güvenlik güçlerine herhangi bir başvuruda bulunulmadığı öğrenildi.

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Antalya'da 5 iş yerine boyalı saldırı - Resim: 4
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