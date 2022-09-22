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Antalya'da alevler yeniden yükseldi: Alevler geceyi gündüze çevirdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kumul ağaçlandırma sahasında çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirilen yangın rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

Antalya'da alevler yeniden yükseldi: Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 1

Antalya'nın Kaş ilçesinde kumul ağaçlandırma sahasında çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirilen yangın, soğutma çalışması sırasında rüzgarın da etkisiyle tekrar başladı.

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Antalya'da alevler yeniden yükseldi: Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 2

Ova Mahallesi Çaykenarı mevkisindeki kumul ağaçlandırma sahasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri müdahale etti.

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Antalya'da alevler yeniden yükseldi: Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 3

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu değişik türlerde ağaçların bulunduğu yaklaşık 2 hektar alanda etkili olan yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirildi.

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Antalya'da alevler yeniden yükseldi: Alevler geceyi gündüze çevirdi - Resim: 4

Yanan alanda yürütülen soğutma çalışması sırasında bölgede yeniden alevlenme yaşandı. Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak ve bir helikopter takviye olarak bölgeye sevk edildi.

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