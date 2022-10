Antalya'da apart oteller yüzde 100 doldu! 6 ay rezervasyon yaptıran bile var

Fiyat ve ev konsepti nedeniyle daha çok tercih edilen apart oteller, önceki senelerde ekim ayında kapattıkları sezonu uzattı. Bölgedeki bazı apart otellerin doluluk oranı, yıl sonuna kadar yüzde 100'e kadar ulaştı. Rusya'nın son kısmi seferberlik ilanının ardından mevcut rezervasyonların da uzatılmasıyla apart otellerde rezervasyonların süreleri 6 aya kadar ulaştı.