Antalya'da apart oteller yüzde 100 doldu! 6 ay rezervasyon yaptıran bile var
Antalya'da, artan kira artan fiyatları ve bazı mahallelerin yabancı ikametine kapatılmasıyla Konyaaltı ilçesindeki apart otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Rusya'nın şubat ayında Ukrayna'yı işgalinin ardından Antalya'ya uzun süreli gelen Rus ve Ukraynalıların sayısı arttı. Oturum izni almak isteyen yabancılar ise uzun süreli ev kiraladı veya satın aldı. Yükselen fiyatlar nedeniyle ev bulmak, hem Türk vatandaşları hem de yabancılar için zorlaştı. Fahiş noktalara ulaşan fiyatlar nedeniyle ev sahibi- kiracı anlaşmazlıkları arttı.
Göç İdaresi Başkanlığı'nın, 58 ilde yabancıların ikametine kapattığı 1169 mahalle arasında, Antalya'da da 10 mahalle yer aldı. Özellikle Rusların yoğun bulunduğu Konyaaltı ilçesindeki Hurma, Sarısu ve Liman mahalleleri, ikamet iznine kapatılınca ev bulmakta zorlanan yabancılar bu süre zarfında otellerde konaklamaya başladı.
Fiyat ve ev konsepti nedeniyle daha çok tercih edilen apart oteller, önceki senelerde ekim ayında kapattıkları sezonu uzattı. Bölgedeki bazı apart otellerin doluluk oranı, yıl sonuna kadar yüzde 100'e kadar ulaştı. Rusya'nın son kısmi seferberlik ilanının ardından mevcut rezervasyonların da uzatılmasıyla apart otellerde rezervasyonların süreleri 6 aya kadar ulaştı.
'KİMİ 3 AY KİMİ 6 AY UZATTI'
Konyaaltı'nda apart otelin işletmeciliği yapan Muhammet İnci, otellerin yıl sonuna kadar tamamen dolu olduğunu söyledi. İnci, "Önceki yıllarda 1 Ekim itibarıyla geriler ve çoğu otel sezonu kapatırdı. Ancak Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle rezervasyonlarımızın birçoğu uzadı. Rusya'nın seferberlik ilanının ardından rezervasyonlarımızın bazıları uzadı. Bazı misafirlerimizin kimisi 3 ay, kimisi 6 ay rezervasyonlarını uzattı" dedi.