Antalya'da aynı noktada ikinci kez orman yangını çıktı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2 gün önce yanan ormanda, bugün yeniden yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler karadan ve havadan alevlere müdahale ediyor.
Kaynak: İHA
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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Yangına arazöz ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale edilirken, havadan da helikopterle su atımı gerçekleştirildi.
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Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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