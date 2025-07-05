  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Antalya'da aynı noktada ikinci kez orman yangını çıktı

Antalya'da aynı noktada ikinci kez orman yangını çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2 gün önce yanan ormanda, bugün yeniden yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler karadan ve havadan alevlere müdahale ediyor.

Kaynak: İHA
Antalya'da aynı noktada ikinci kez orman yangını çıktı - Resim: 1

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

1 / 5
Antalya'da aynı noktada ikinci kez orman yangını çıktı - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 

2 / 5
Antalya'da aynı noktada ikinci kez orman yangını çıktı - Resim: 3

Yangına arazöz ve itfaiye ekibiyle karadan müdahale edilirken, havadan da helikopterle su atımı gerçekleştirildi.

3 / 5
Antalya'da aynı noktada ikinci kez orman yangını çıktı - Resim: 4

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

4 / 5