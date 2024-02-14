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Antalya'da bir kişi işte burada öldü: Felaketin izi duvarda görüldü

Sağanak yağışlar sonrası sular altında kalan Antalya'da, 47 yaşındaki bir kişinin otomobil içerisinde ölü bulunduğu alt geçitteki su seviyesinin 2,5 metre yükseldiği görüldü. Suyun duvarda bıraktığı iz dikkati çekti.

Kaynak: DHA
Antalya'da bir kişi işte burada öldü: Felaketin izi duvarda görüldü - Resim: 1

Turizm kenti Antalya'da iki gündür etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı olmak üzere 5 merkez ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yollar, alt geçitler, ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. 

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Antalya'da bir kişi işte burada öldü: Felaketin izi duvarda görüldü - Resim: 2

Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü su baskını nedeniyle hizmet veremedi. Kepez Devlet Hastanesi'nde ise su tahliye sistemlerindeki sorun nedeniyle laboratuvarların bir bölümünde hizmet verilemedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ise ihbar yağdı. 8 saatte 1500 ihbarın geldiği çağrı merkezinde ihbarların yoğunluğunun ev ve iş yeri su baskını olduğu açıklandı.

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Antalya'da bir kişi işte burada öldü: Felaketin izi duvarda görüldü - Resim: 3

Sağanak sonrası bazı alt geçitleri neredeyse tamamen su doldu. Muratpaşa ilçesiyle Kepez ilçelerini birbirine bağlayan Gıyaseddin Keyhüsrev Altgeçidi'nde yoğun su birikintisinde, H.Y.'ın cansız bedeni ise otomobil içerisinde bulundu.

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Antalya'da bir kişi işte burada öldü: Felaketin izi duvarda görüldü - Resim: 4

Alt geçitte biriken suyun seviyesinin bir miktar azalmasının ardından geride çöp ve duvardaki izi kaldı. 

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