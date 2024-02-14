Antalya'da bir kişi işte burada öldü: Felaketin izi duvarda görüldü
Sağanak yağışlar sonrası sular altında kalan Antalya'da, 47 yaşındaki bir kişinin otomobil içerisinde ölü bulunduğu alt geçitteki su seviyesinin 2,5 metre yükseldiği görüldü. Suyun duvarda bıraktığı iz dikkati çekti.
Turizm kenti Antalya'da iki gündür etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı olmak üzere 5 merkez ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yollar, alt geçitler, ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü su baskını nedeniyle hizmet veremedi. Kepez Devlet Hastanesi'nde ise su tahliye sistemlerindeki sorun nedeniyle laboratuvarların bir bölümünde hizmet verilemedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ise ihbar yağdı. 8 saatte 1500 ihbarın geldiği çağrı merkezinde ihbarların yoğunluğunun ev ve iş yeri su baskını olduğu açıklandı.
Sağanak sonrası bazı alt geçitleri neredeyse tamamen su doldu. Muratpaşa ilçesiyle Kepez ilçelerini birbirine bağlayan Gıyaseddin Keyhüsrev Altgeçidi'nde yoğun su birikintisinde, H.Y.'ın cansız bedeni ise otomobil içerisinde bulundu.
Alt geçitte biriken suyun seviyesinin bir miktar azalmasının ardından geride çöp ve duvardaki izi kaldı.