Antalya'da butik otelde facia: 2 ölü, 12 yaralı
Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde bir butik otelde çıkan yangında 2 turist hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.
Muratpaşa ilçesi, Kaleiçi Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak’ta, 3 katlı bir butik otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.
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Otelde bulunanlar tahliye edilirken, yangında Lübnan uyruklu biri kadın 2 turist yaşamını yitirdi, 2'si ağır 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.
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Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA)
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