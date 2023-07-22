Antalya'da butik otelde facia: 2 ölü, 12 yaralı

Muratpaşa ilçesi, Kaleiçi Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak’ta, 3 katlı bir butik otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.