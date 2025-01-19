Antalya'da büyük patlama: Mahalleli sokağa döküldü
Antalya’da bir evin balkonunda sprey kutularının patlaması sonucu çıkan yangın, mahalle sakinlerini sokağa döktü.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 228. Sokak'taki bir apartmanın 1. katındaka dairede meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, evin balkonundan gelen şiddetli patlama sesi üzerine apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Bu sırada apartmandaki vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attılar.
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Verilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile balkonda sprey kutularının patlaması sonucu meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü.
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