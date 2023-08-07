Antalya'da buz gibi suda ölüm kalım savaşı kamerada

İHA'nın haberine göre ilk önce botla kurtarma yapmak isteyen ekip, kadının dalı bırakma ve zaman kaybı nedeniyle ikinci planı devreye soktu. Dalgıç kıyafeti giyen itfaiye ekibi, akıntılı ve yosunlu çaya atladı. İp ve simitle kadının yanına ulaşan itfaiye eri önce kadını sakinleştirdi. Daha sonra simite giren kadın karadaki ekipler tarafından kıyıya çekildi. Bir hayli bitkin görünen kadın, “Sizlerden Allah razı olsun, Allah’ım sizlere uzun ömür versin” diyerek mutluluğunu dile getirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.