Antalya'da cam çerçeve kıran dolu yağışı
Antalya'nın Serik ilçesinde gece saatlerinde etkili olan dolu yağışı büyük hasara yol açtı.
Antalya'nın Serik ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında aniden bastıran dolu yağışına hazırlıksız yakalanan çiftçiler zor anlar yaşadı.
Dolu nedeniyle camları kırılan seralardaki domates, salatalık, patlıcan gibi ürünler ve açık bahçelerdeki nar ağaçları büyük zarar gördü. Sera sahibi Mehmet Teker, "1997 yılından bu yana sera işi yapıyorum, bu zamana kadar ben böyle bir şey görmedim. Ufak tefek dolu yağışı oluyordu ama böyle bir zararı olmamıştı" dedi.
Nar üreticisi Mehmet Karanfil ise sabah geldiklerinde ağaçların altında 1 metrelik dolu olduğunu söyleyerek, "Ne yapacağımızı şaşırdık. Dün 985 kilogram nar hasadı yaptım. 55 ağaçtan hiçbir şey kalmadı. Ceviz ağaçlarının yüzde 50'si de zarar gördü" diye konuştu.
Salatalık üreticisi Ramazan Küçüktat, "Gece saat 23.00 gibi dolu yağdı. Sabah baktığımızda seranın çok kötü olduğunu gördük. Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok. Yaklaşık 150 bin lira zararımız var" şeklinde konuştu.