Antalya'da cam çerçeve kıran dolu yağışı

Dolu nedeniyle camları kırılan seralardaki domates, salatalık, patlıcan gibi ürünler ve açık bahçelerdeki nar ağaçları büyük zarar gördü. Sera sahibi Mehmet Teker, "1997 yılından bu yana sera işi yapıyorum, bu zamana kadar ben böyle bir şey görmedim. Ufak tefek dolu yağışı oluyordu ama böyle bir zararı olmamıştı" dedi.