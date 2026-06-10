Antalya'da çaya düşen kız çocuğundan acı haber
Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alara Çayı kıyısında yürüyüş yaparken suya düşerek kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, dün gece saatlerinde Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya'daki bir otelde stajyer olarak çalıştığı öğrenilen 16 yaşındaki E.K., gece saatlerinde bir arkadaşıyla birlikte otelin yakınından geçen Alara Çayı kıyısında yürüyüşe çıktı. Yürüyüş esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden genç kız, çayın sularına düşerek gözden kayboldu.
Ekipler Gece Boyunca Seferber Oldu
E.K.'nın suya düşüp kaybolması üzerine büyük bir panik yaşayan arkadaşı, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine hızla jandarma, AFAD, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Gece karanlığında ve zorlu şartlarda sürdürülen ilk arama kurtarma çalışmalarında maalesef herhangi bir ize ulaşılamadı.
Cansız Bedeni Düştüğü Yerin 100 Metre Uzağında Bulundu
Günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgedeki arama çalışmaları çok daha geniş kapsamlı olarak yeniden başlatıldı. Çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipler, SAK (Sualtı Arama Kurtarma) Timleri, AFAD personelleri, Jandarma Asayiş Timleri ve JASAT dedektifleri katıldı. Ekiplerin çay içerisinde ve kıyı şeridinde yürüttüğü koordineli aramalar sonucunda, 16 yaşındaki E.K.'nın cansız bedenine, suya düştüğü noktadan yaklaşık 100 metre uzaklıkta ulaşıldı.
Kızın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.