Antalya'da çaya düşen kız çocuğundan acı haber

Olay, dün gece saatlerinde Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya'daki bir otelde stajyer olarak çalıştığı öğrenilen 16 yaşındaki E.K., gece saatlerinde bir arkadaşıyla birlikte otelin yakınından geçen Alara Çayı kıyısında yürüyüşe çıktı. Yürüyüş esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden genç kız, çayın sularına düşerek gözden kayboldu.