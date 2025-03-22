Antalya'da da protesto, biber gazı, tazyikli su ve gözaltılar var
Antalya'da da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden göstericiler ile polis arasında gerginlik yaşandı, 30'a yakın kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Antalya'da da akşam saatlerinde protesto edildi.
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Akdeniz Üniversitesi kampüsünde toplanan öğrenciler, kampüs dışına çıkarak yürüyüşe geçmek istedi.
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Kampüs dışındaki grup ile üniversite kapısı önündeki göstericilere polis TOMA aracından su sıkarak müdahale etti.
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Yaşanan arbede sırasında 30'a yakın kişi gözaltına alındı. (DHA)
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