  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Antalya'da da protesto, biber gazı, tazyikli su ve gözaltılar var!

Antalya'da da protesto, biber gazı, tazyikli su ve gözaltılar var

Antalya'da da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden göstericiler ile polis arasında gerginlik yaşandı, 30'a yakın kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Antalya'da da protesto, biber gazı, tazyikli su ve gözaltılar var - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Antalya'da da akşam saatlerinde protesto edildi.

1 / 14
Antalya'da da protesto, biber gazı, tazyikli su ve gözaltılar var - Resim: 2

Akdeniz Üniversitesi kampüsünde toplanan öğrenciler, kampüs dışına çıkarak yürüyüşe geçmek istedi.

2 / 14
Antalya'da da protesto, biber gazı, tazyikli su ve gözaltılar var - Resim: 3

Kampüs dışındaki grup ile üniversite kapısı önündeki göstericilere polis TOMA aracından su sıkarak müdahale etti.

3 / 14
Antalya'da da protesto, biber gazı, tazyikli su ve gözaltılar var - Resim: 4

Yaşanan arbede sırasında 30'a yakın kişi gözaltına alındı. (DHA)

4 / 14