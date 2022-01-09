Antalya'da dalgalara kapılan turist kayboldu

Tatil için Antalya'nın Kemer ilçesine gelen ve ismi öğrenilemeyen kadın turist, sırtında taşıdığı iki çanta ile saat 12.00'da Çıralı sahiline geldi. Dere yatağının deniz ile buluştuğu noktadan Olimpos'a geçmek isteyen kadın turistin çantalarından biri suya düştü.