Antalya'da dev dalgalar Yat Limanı'nı yuttu
Meteorolojinin "Turuncu" kodla uyardığı Antalya’da oluşan dev dalgaların ardından 1 tur ve 2 balıkçı teknesi battı.
Turizm kenti Antalya’yı iki gündür etkisi altına alan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Suların yükselmesi trafikte aksamalara neden oldu, bazı araçlar su birikintilerinde ilerlemekte güçlük çekti.
Alt geçitler de sular altında kaldı, yolda kalan bir kamyonu iş makinesi çıkardı. Sabaha karşı etkisini yağış etkisini kaybetti. Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar ve fırtına cadde sokakları ağaçları devirdi, otomobillere zarar verdi.
Konyaaltı Sahili'ndeki dev dalgalar plajları adeta yuttu. Kıyıdaki bazı küçük kulübeler su altında kaldı. Fırtına en çok Kaleiçi Yat Limanı’na zarar verdi.
Oluşan dev dalgalar Atatürk Parkı boyunca uzanan falezleri dövdü. Dalga boyu falezleri aştı ve yukarıdaki evlere ulaştı. Yat Limanı ve Konyaaltı sahilinde bulunan falezlere çarpan dalgalar nedeniyle sular yaklaşık 30 metre kadar yükseldi.