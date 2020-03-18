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  3. 18 Mart 2020 17:00

Eczaneye kaçak dezenfektan operasyonu

Antalya Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde faaliyet gösteren bir eczane ve eczaneye ait depoda kaçak el dezenfektanı satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Eczaneye kaçak dezenfektan operasyonu

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Eczaneye kaçak dezenfektan operasyonu

Antalya Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde faaliyet gösteren bir eczane ve eczaneye ait depoda kaçak el dezenfektanı satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

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Eczaneye kaçak dezenfektan operasyonu

Eczane ile deposunda yapılan aramada, 5 litrelik bidonlar halinde 1047 adet, 1 litrelik bidonlar şeklinde 580 adet olmak üzere toplam 5 bin 815 litre dezenfektan ele geçirildi.

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Eczaneye kaçak dezenfektan operasyonu

Dezenfektanların, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 'Halk sağlığı alanında kullanılan izinli dezenfektanlar' listesinde olmadığı tespit edildi.

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