Antalya’da F-16’lar Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için semadaydı

Gösteri uçuşunu izlemek için varyant bölgesine gelen Salih Bakoğlu, gösteriyi güzel bulduğunu aktararak, "Çok başarılı bir gösteriydi, ben çok sevdim. Kalabalıktı bayağı, hoşuma gitti" derken, Adnan Bakoğlu da "Gösteri çok iyiydi, 4 tane F-16'nın beraber gelmesini çok iyi buldum ve insanların bu gösteriyi takip edip alkışlamaları güzeldi" şeklinde konuştu.