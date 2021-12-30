Antalya'da fırtınada uçan duvar ortalığı savaş alanına çevirdi

Abdurrahman Öztürk ise ”Gece bir gürültü geldi, şimşek düştü sandık. Bizim aracın alarmı çaldı. Pencereden bakınca bir şey göremedim. Aşağı indik aracın bu halini gördüm. Çatı göçmüş. Çatı araçların üzerine düşmüş. Polise haber verdik. Tutanak tutuldu. 4 araçta hasar var. Beyaz araç bana ait. Şuan en az 20-30 bin TL zararım var. Kaput göçmüş, motor zarar görmüş. Böyle bir şey beklemiyorduk. Nasıl oldu biz de anlamadık. Kırmızı uyarı vardı ama çatının göçeceğini bilemedik. İyi ki gece oldu. Burada bir insan olduğunu düşünür müsünüz?” dedi.