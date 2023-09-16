Antalya'da genç kadın denizde ölü bulundu
Antalya’da 30 metrelik falezlerden denize düştüğü değerlendirilen 30-35 yaşlarındaki kadın hayatını kaybetti.
Olay, Muratpaşa ilçesi Konyaltı Caddesi’ndeki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tekneyle gezen bazı vatandaşlar su üzerinde hareketsiz bir kadın gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine deniz polisi sevk edildi.
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İHA'nın haberine göre Kısa sürede bölgeye gelen deniz polisi, kadını bota alıp Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
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Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden denize düştüğü değerlendirilen kadının cesedi, ölüm nedeni ve kimliği belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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