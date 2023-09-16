Antalya'da genç kadın denizde ölü bulundu

Olay, Muratpaşa ilçesi Konyaltı Caddesi’ndeki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tekneyle gezen bazı vatandaşlar su üzerinde hareketsiz bir kadın gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine deniz polisi sevk edildi.