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Antalya'da hortum paniği! Denizde başladı, sahile gelip ortalığı birbirine kattı

Antalya’nın turizm bölgesi Lara’da sahilde çıkan bir hortum sahildeki turistlerin ortasından geçti. O sırada sahilde olanlar hortum nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

Kaynak: İHA
Antalya'da hortum paniği! Denizde başladı, sahile gelip ortalığı birbirine kattı - Resim: 1

Antalya’nın turizm bölgesi Lara’da sahilde çıkan bir hortum korku dolu anlar yaşattı. 

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Antalya'da hortum paniği! Denizde başladı, sahile gelip ortalığı birbirine kattı - Resim: 2

Denizde başlayan hortum, önüne ne gelirse havaya kaldırarak turistlerin ortasından geçti. Cep telefonu kamerasına yansıyan korku dolu görüntüler sosyal medyada da birçok kez paylaşıldı.

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Antalya'da hortum paniği! Denizde başladı, sahile gelip ortalığı birbirine kattı - Resim: 3

Hortum, Lara bölgesinde bulunan bir sahilde çıktı. Denize üzerinde oluşan hortum korku dolu anlar yaşattı.

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Antalya'da hortum paniği! Denizde başladı, sahile gelip ortalığı birbirine kattı - Resim: 4

Hortum önüne ne gelirse havaya kaldırarak turistlerin ortasından geçti. Bazı turistler ise kaçarak hortumdan kurtuldu. 

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