Antalya'da hortum paniği! Denizde başladı, sahile gelip ortalığı birbirine kattı
Antalya’nın turizm bölgesi Lara’da sahilde çıkan bir hortum sahildeki turistlerin ortasından geçti. O sırada sahilde olanlar hortum nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.
Kaynak: İHA
Antalya’nın turizm bölgesi Lara’da sahilde çıkan bir hortum korku dolu anlar yaşattı.
1 / 6
Denizde başlayan hortum, önüne ne gelirse havaya kaldırarak turistlerin ortasından geçti. Cep telefonu kamerasına yansıyan korku dolu görüntüler sosyal medyada da birçok kez paylaşıldı.
2 / 6
Hortum, Lara bölgesinde bulunan bir sahilde çıktı. Denize üzerinde oluşan hortum korku dolu anlar yaşattı.
3 / 6
Hortum önüne ne gelirse havaya kaldırarak turistlerin ortasından geçti. Bazı turistler ise kaçarak hortumdan kurtuldu.
4 / 6