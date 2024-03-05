Antalya'da hortum paniği: Tarım alanları ve evler zarar gördü
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ortaya çıkan hortum tarım alanlarına zarar verirken bir aracın üzerine düşen güneş paneli sebebiyle araçta bulunan bir çocuk hafif yaralandı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ortaya çıkan hortum ortalığı adeta savaş alanına çevirirken, üzerine güneş paneli düşen otomobildeki çocuk yaralandı.
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde ortaya çıkan hortum ortalığı adeta savaş alanına çevirirken, üzerine güneş paneli düşen otomobildeki çocuk yaralandı.
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Hortum sebebiyle Merkez Mahallesi'nde üzerine güneş paneli düşen otomobil içerisinde bulunan Muhammed Ali C. (16) isimli çocuk yaralandı.
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BACAĞI KIRILDI!
Bacağı kırılan Muhammet Ali C. vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılıp hastaneye kaldırıldı. Hortum sebebiyle seralar zarar gördü.
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