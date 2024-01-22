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  4. Antalya'da kabus büyüyor! Sahilde 2 ceset daha bulundu

Antalya'da kabus büyüyor! Sahilde 2 ceset daha bulundu

Antalya'nın Serik ilçesi sahilinde 2 ceset bulundu. Böylece son 6 günde Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı, 8'e yükseldi.

Kaynak: DHA
Antalya'da kabus büyüyor! Sahilde 2 ceset daha bulundu - Resim: 1

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nde bir otelin sahilinde, sabah saatlerinde 2 ceset bulundu. Otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

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Antalya'da kabus büyüyor! Sahilde 2 ceset daha bulundu - Resim: 2

Polis ekipleri yaptıkları incelemede, sahilde 500 metre aralıklı cinsiyeti ve kimliği belirsiz iki ceset buldu. Cesetler, savcı incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Antalya'da kabus büyüyor! Sahilde 2 ceset daha bulundu - Resim: 3

Öte yandan çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde 1 çocuk ve 1 yetişkin cesedinin bulunmasının ardından önceki gün de Manavgat'ta 2, Serik'te 1 ceset bulundu. Dün ise Aksu sahilinde 1 ceset bulundu. 

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Antalya'da kabus büyüyor! Sahilde 2 ceset daha bulundu - Resim: 4

GÖÇMEN TEKNESİ Mİ BATTI?

Son günlerde Antalya sahillerinde karaya vuran cesetlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. 

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