Antalya'da ''kaçak turist'' operasyonu! Otelin çatısında böyle yakalandı

Olay, öğle saatlerinde, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kılınçarslan Mahallesi Tabakhane Sokak'taki apart otelde meydana geldi. Burada kalan ve pasaportunun vize süresi 2,5 yıl önce biten Finlandiyalı Kari Petri Lassi'den uzun zaman haber alamayan apart sahibi Şeref Şimşek, kontrol için odaya gitti.