Antalya'da kanlı gece: Aracını durdurdukları şüpheli 3 arkadaşı kurşun yağmuruna tuttu
Antalya'nın Serik ilçesinde sabaha karşı yaşanan dehşet verici olayda, yoldan geçen bir aracı durduran 3 kişi, çıkan tartışma sonucu silahla vurularak öldürüldü. İnşaat mühendisi, güvenlik görevlisi ve inşaat ustası olan 3 kişi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Serik ilçesinde sabaha karşı meydana gelen silahlı kavgada, yoldan geçen bir aracı durdurdukları iddia edilen 3 arkadaş vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından silahı kullanan 25 yaşındaki şüpheli A.B., polis merkezine giderek teslim oldu.
Olay, gece saat 02.00 sıralarında Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, birlikte vakit geçiren B.K., O.A. ve E.S., yoldan aracıyla geçmekte olan A.B.'yi durdurdu.
Taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede A.B., yanında bulundurduğu tabancayla 3 arkadaşın üzerine ateş açtı.
Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde B.K. ve O.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.