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Antalya'da kayalıkta kadın cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerdeki kayalıkta kadın cesedi bulundu.

Kaynak: DHA
Antalya'da kayalıkta kadın cesedi bulundu - Resim: 1

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1540 sokak üzerinde yer alan falezlerde yaşandı. Yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerin denizle buluştuğu kayalık alanda bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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Antalya'da kayalıkta kadın cesedi bulundu - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve deniz polisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla aşağı inerken, polis cesedin ilk belirlemelere göre genç bir kadına ait olduğunu belirledi. 

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Antalya'da kayalıkta kadın cesedi bulundu - Resim: 3

Olay yeri inceleme ekiplerinin falezlerde çalışmasının ardından ceset deniz polisi ve itfaiye ekipleri tarafından ceset torbasına kondu. 

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Antalya'da kayalıkta kadın cesedi bulundu - Resim: 4

Falezlerdeki kayalık alandan bota alınmaya çalışılan cesedin taşınması esnasında polis ve itfaiye ekipleri zorluk yaşadı. 

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