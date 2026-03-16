Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Kendini odaya kilitledi
Antalya'da Kepez Kaymakamlık binasında görevli bir memur, elindeki iki tabancayla çevreye rastgele ateş açarak binada korku dolu anlar yaşattı. Kendisini odaya kilitleyen şahıs, polisin ikna çalışması sonucu 4,5 saat sonra teslim oldu.
Olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerinde bulunan Kepez Kaymakamlık binasının 3'üncü katında yer alan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde meydana geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli memur olarak çalışan ve isminin M.Y. (39) olduğu öğrenilen şahıs, ilk olarak 3. katta bulunan toplantı salonuna geçerek burada bir video çekip sosyal medya hesabına yükledi.
M.Y. ardından, elinde biri kurusıkı 2 tabanca ile 3. katta bulunan vatandaşlara ve görevlilere dışarı çıkmasını söyledi. Ardından yanında bulunan tabancalardan biri ile rastgele 7-8 el ateş etti.
Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tedbir amacıyla kaymakamlık binasında bulunan personel ve vatandaşlar tahliye edildi. Olay yerine Özel Harekat polisleri de sevk edilirken, kaymakamlık binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Kendisini bir odaya kilitleyen ve hayatına son vereceğini söyleyen M. Y. kendisini ikna etmek için gelen müzakereci personel ile yaptığı yaklaşık 4.5 saat süren görüşmenin sonunda saat 15.30 sıralarında silahını bırakarak teslim oldu. M. Y. ifade işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.