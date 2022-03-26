Antalya'da konut kiralarına ''savaş'' zammı!
Ukrayna'da savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Ukraynalılar Antalya'ya akın etti. Kentte kiralar üçe katlandı.
Rusya-Ukrayna savaşından kaçan Ukraynalılar, Antalya'ya akın etti. Konut ihtiyacı artınca fiyatlar yükseldi.
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Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Serkan Senekçi, "Savaş öncesi günde 2-3 kişi ararken, şu an savaş sonrasında bu 8-10 kişiye kadar çıktı. 3 bin liraya verdiğimiz 1 artı 1, 2 artı 1 daireler şu an 8 bin lira 9 bin lira civarına kadar çıktı" dedi.
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Turizm kenti Antalya'da 29 bin Rus, yaklaşık 9 bin Ukraynalı yaşıyor. Ancak devam eden savaş nedeniyle bu sayı her geçen gün daha da artıyor.
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Aileleriyle birlikte gelen Ukraynalıların bir kısmı yakınlarının yanına yerleşirken, geliri yüksek olanlar ya gayrimenkul satın alıyor ya da kiralıyor. Bu durum TÜİK verilerine de yansıdı.
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