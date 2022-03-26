Antalya'da konut kiralarına ''savaş'' zammı!

Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Serkan Senekçi, "Savaş öncesi günde 2-3 kişi ararken, şu an savaş sonrasında bu 8-10 kişiye kadar çıktı. 3 bin liraya verdiğimiz 1 artı 1, 2 artı 1 daireler şu an 8 bin lira 9 bin lira civarına kadar çıktı" dedi.