Antalya'da korku filmi gibi olay: Açlıktan birbirlerini yediler

Hayvanseverlerden Jale Ünsal, E.K.'nin komşularının, bir köpeğin diğerleri tarafından parçalandığını gördüğünü iddia etti. Köpeklerin uygunsuz ortamda bakıldığını belirten Ünsal, "Buradan geçenler bir gece köpeğin parçalanma ve ağlama sesini duymuşlar. Komşular toplanmış, hemen biz de geldik. Dişiler kısır olmadığı için üreme döneminde erkekler birbirlerine saldırıyor. Hiç dışarı çıkmıyorlar. Çok kötü bir koku var içeride. 17 köpek vardı biri daha dün parçalandı, 16 köpek kaldı" dedi.