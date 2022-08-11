Antalya'da korku filmi gibi olay: Açlıktan birbirlerini yediler
Antalya'da meydana gelen tüyler ürpertici olayda E. K. adlı kadının Golden Retriever cinsi 17 köpeğe baktığı evinde iddiaya göre kilitli tutulan köpekler aç kalınca birbirlerine saldırdı. Köpeklerden biri diğerleri tarafından parçalanarak öldürülürken ölen köpeğin diğerleri tarafından yendiği ileri sürüldü. Hayvanseverleri ve mahalle sakinleri köpeklerin sağlık durumundan, gürültülerinden ve içerideki kötü kokudan isyan ederken E. K. ile gerçekleştirilen telefon görüşmesi dikkat çekti.
E. K.'nin 17 köpeği tuttuğu evinde köpeklerin ağlama ve parçalama sesini duyanlar evin etrafına üşüştüğünde balkona çıkan köpeklerin havladıklarını gördüler. E. K.'ye açılan telefonda gerginlik yaşanırken E. K.'nin yarım saate kadar eve geleceğini söyleyip gelmemesi dikkat çekti.
Kentte bir grup hayvansever, Golden Retriever cinsi köpeklerin bir evde uygunsuz beslendiği ve bazı köpeklerin birbirlerine saldırıp öldürdüğünü öğrendi. Kepez ilçesi Avni Tolunay Mahallesi'nde E.K.'nin yalnız yaşadığı tek katlı müstakil eve gelen 50 kişilik grup, kadını evinde bulamadı. E.K.'nin komşularının da dahil olduğu kalabalık, köpeklerin sağlık durumunu tespit için bir süre uzaktan izledi. Evin balkonunda toplanan yaklaşık 10 köpek zaman zaman havlayıp birbirlerine saldırırken bazen de balkon demirlerinin arasından kafalarını çıkarıp kalabalığa havladı.
Köpeklerin kısırlaştırılmadığını ve bu durumun çiftleşmek isteyen erkekler arasında birbirlerini öldürecek boyutta kavgalara neden olduğunu öne süren hayvanseverler ve mahalleli, E.K.'nin köpeklerin kısırlaştırılmasına da karşı çıktığını iddia etti.
Hayvanseverlerden Jale Ünsal, E.K.'nin komşularının, bir köpeğin diğerleri tarafından parçalandığını gördüğünü iddia etti. Köpeklerin uygunsuz ortamda bakıldığını belirten Ünsal, "Buradan geçenler bir gece köpeğin parçalanma ve ağlama sesini duymuşlar. Komşular toplanmış, hemen biz de geldik. Dişiler kısır olmadığı için üreme döneminde erkekler birbirlerine saldırıyor. Hiç dışarı çıkmıyorlar. Çok kötü bir koku var içeride. 17 köpek vardı biri daha dün parçalandı, 16 köpek kaldı" dedi.