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  3. 22 Nisan 2020 14:30

Antalya'da koronavirüs vakası görülmeyen tek ilçe Kaş oldu

Antalya'nın 19 ilçesi içince koronavirüs görülmeyen tek yer olan Kaş'ta alınan tedbirler dikkat çekiyor. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ''Kaş'a herkes gelebilir ama şu süreçte herkes evinde kalsın. Bu süreci atlattıktan sonra gelmelerini tavsiye ediyoruz'' dedi.

Antalya'da koronavirüs vakası görülmeyen tek ilçe Kaş oldu

Antalya'nın 19 ilçesi içinde Corona Virüs vakasının görülmediği tek yer olan Kaş, doğal izolasyonuyla dikkati çekiyor. Kaş Belediye Başkanı AK Partili Mutlu Ulutaş, “Kaş'a herkes gelebilir ama şu süreçte herkes evinde kalsın. Bu süreci birlikte atlattıktan sonra gelmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

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Antalya'da koronavirüs vakası görülmeyen tek ilçe Kaş oldu

Antalya'nın en batı ilçesi 60 bin nüfuslu Kaş, doğayla iç içe olması nedeniyle doğal izolasyona iyi bir örnek olarak gösteriliyor. İlçe, yaz aylarında yurt içi ve yurt dışından milyonlarca turisti ağırlayarak 'Akdeniz'in incisi' olarak anılıyor.

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Antalya'da koronavirüs vakası görülmeyen tek ilçe Kaş oldu

Yeşil doğası, turkuaz renkli denizi, ünlü plajları ve koylarıyla dalış turizmi ve doğa sporlarına imkan tanınan Kaş ilçesi, Corona Virüs vakalarının artarak devam ettiği bugünlerde virüse karşı meydan okumasıyla dikkati çekti.

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Antalya'da koronavirüs vakası görülmeyen tek ilçe Kaş oldu

Aylardır tek bir Corona Virüs vakasının görülmediği açıklanan Kaş ilçesinde, kaymakamlık ve belediye yetkilileri bu durumu korumak için ek önlemler aldı.

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