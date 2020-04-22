Antalya'da koronavirüs vakası görülmeyen tek ilçe Kaş oldu
Antalya'nın 19 ilçesi içince koronavirüs görülmeyen tek yer olan Kaş'ta alınan tedbirler dikkat çekiyor. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ''Kaş'a herkes gelebilir ama şu süreçte herkes evinde kalsın. Bu süreci atlattıktan sonra gelmelerini tavsiye ediyoruz'' dedi.
Antalya'nın 19 ilçesi içinde Corona Virüs vakasının görülmediği tek yer olan Kaş, doğal izolasyonuyla dikkati çekiyor. Kaş Belediye Başkanı AK Partili Mutlu Ulutaş, “Kaş'a herkes gelebilir ama şu süreçte herkes evinde kalsın. Bu süreci birlikte atlattıktan sonra gelmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.
Antalya'nın en batı ilçesi 60 bin nüfuslu Kaş, doğayla iç içe olması nedeniyle doğal izolasyona iyi bir örnek olarak gösteriliyor. İlçe, yaz aylarında yurt içi ve yurt dışından milyonlarca turisti ağırlayarak 'Akdeniz'in incisi' olarak anılıyor.
Yeşil doğası, turkuaz renkli denizi, ünlü plajları ve koylarıyla dalış turizmi ve doğa sporlarına imkan tanınan Kaş ilçesi, Corona Virüs vakalarının artarak devam ettiği bugünlerde virüse karşı meydan okumasıyla dikkati çekti.