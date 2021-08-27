Antalya'da milyonluk otomobil alev alev yandı
Edinilen bilgiye göre olay, Kepez ilçesi Santral Mahallesi, Antalya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Akdeniz Sanayi Sitesi yakınında oto yedek parça ve aksesuar üzerine iş yeri bulunan Sabri Helvacıooğlu ve arkadaşı Tahsin Mecek, Döşemealtı ilçesinde yemeğe gitti.
Edinilen bilgiye göre olay, Kepez ilçesi Santral Mahallesi, Antalya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Akdeniz Sanayi Sitesi yakınında oto yedek parça ve aksesuar üzerine iş yeri bulunan Sabri H. ve arkadaşı Tahsin M. Döşemealtı ilçesinde yemeğe gitti.
Sabri H.'nun, Porsche marka lüks otomobilini dönüşte yanındaki arkadaşı Tahsin M. kullanmaya başladı. Kepez varyant inişinde Tahsin M. idaresindeki otomobilden dumanlar çıkmaya başladı.
Lüks otomobilin camının kapalı olması nedeniyle Tahsin M. ve Sabri H. dumanları fark edemedi. Diğer sürücülerin uyarmasına rağmen durumu anlayamayan iki arkadaşın önüne bir otomobil geçti ve araçtan dumanların çıktığını söyledi.
Tahsin M., bu uyarıyla hemen otomobili sağa çekti. İki arkadaşının araçtan inmesiyle birlikte otomobildeki dumanlar artmaya başladı. Çevredeki vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesine rağmen yangın büyüdü ve tüm otomobili sardı.