Antalya'da mucize kurtuluş! 80 yaşındaki Ayşe teyze 5 etrelik yarıktan sağ çıkarıldı

Ekipler umutların azaldığı sabah saatlerinde, Gölcük mevkisindeki kayalıklardan zayıf bir ses duydu. Sese yönelen ekipler, Ayşe Ş.’in evine 3 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 5 metre derinliğindeki dar bir kayalık yarığına düştüğünü ve burada sıkıştığını tespit etti.