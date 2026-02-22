Antalya'da mucize kurtuluş! 80 yaşındaki Ayşe teyze 5 etrelik yarıktan sağ çıkarıldı
Antalya Serik'te hayvanlarını otlatmaya çıkan ve 24 saattir haber alınamayan 80 yaşındaki Ayşe Şahin, evinden 3 kilometre uzaklıktaki bir kayalıkta mahsur kalmış halde bulundu. 5 metrelik yarığa düşüp sıkışan yaşlı kadını kurtarmak için AFAD ve jandarma ekipleri seferber oldu. Bir saatlik operasyonla kurtarılan Ayşe Teyze'nin ilk sözleri yürekleri dağladı.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Hasdümen Mahallesi'nde Cumartesi sabahı başlayan endişeli bekleyiş, bu sabah gelen müjdeli haberle yerini sevince bıraktı. Küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evden çıkan 80 yaşındaki Ayşe Ş.’in dönmemesi üzerine başlatılan geniş çaplı arama operasyonu başarıyla sonuçlandı.
Oğlu M.Ş.'in ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve JASAT ekipleri, gece boyu sarp arazide iz sürdü. Arama çalışmalarının ilk saatlerinde yaşlı kadına ait küçükbaş hayvanlar sahipsiz halde arazide bulundu; ancak Ayşe Ş.’den iz yoktu.
Ekipler umutların azaldığı sabah saatlerinde, Gölcük mevkisindeki kayalıklardan zayıf bir ses duydu. Sese yönelen ekipler, Ayşe Ş.’in evine 3 kilometre uzaklıkta, yaklaşık 5 metre derinliğindeki dar bir kayalık yarığına düştüğünü ve burada sıkıştığını tespit etti.
Yaralı halde sıkıştığı yerden çıkarılmaya çalışılan Ayşe Ş., bir kurtarma görevlisinin "Canın acıyor mu?" sorusuna, "Bayağı acıyor" diyerek karşılık verdi. Yaklaşık 1 saat süren hassas operasyonun ardından düştüğü yerden çıkarılan Ayşe Teyze, hazır bekletilen ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.