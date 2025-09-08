Antalya'da orman yangını

Bölgeye 2 Yangın söndürme uçağı, 2 helikopter ile Orman İtfaiyesi, Antalya Büyükşehir İtfaiyesi, Kemer Belediyesi’ne ait arazöz, su tankeri ve personel sevk edilerek yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çaba harcandı.