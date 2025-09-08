Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına almaya başardı.
Kaynak: DHA / İHA
Antalya'nın Kemer ilçesi Arslanbucak Mahallesi ormanlık alanda çıkan orman yangını 1 saatlik yoğun bir çaba ile ikametlere ve besi hayvanlarının bulunduğu ağıllara sıçramadan kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, yangın, 11.20 sıralarında Arslanbucak Mahallesi 207. Sokak’ta bulunan bir besici işletmesinin karşısındaki ormanlık alanda başladı.
Bölgeye 2 Yangın söndürme uçağı, 2 helikopter ile Orman İtfaiyesi, Antalya Büyükşehir İtfaiyesi, Kemer Belediyesi’ne ait arazöz, su tankeri ve personel sevk edilerek yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çaba harcandı.
Vatandaşların endişe ile izlediği yangın, 12.30 sıralarında kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.
