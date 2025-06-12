Antalya'da otelde yangın paniği: Yüzlerce turist tahliye edildi

Yangının 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Alanya Birimi'nin yanı sıra Payallar, İncekum, Manavgat ve Gazipaşa itfaiye istasyonlarından da çok sayıda ekip ve ambulans sevk edildi.