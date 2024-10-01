Antalya'da peş peşe hortumlar korku saçtı: Yıkıp, geçti... O anlar kamerada

Yurt dışında yaşayan ve tatil için Alanya'ya gelen İlhan Balıkçı, denize girdiğini ancak hortumu fark etmediğini ve hortumu ilk defa gördüğünü söyledi. Balıkçı, o esnada tekrar hortum çıkınca telefonu ile kayıt altına almaktan geri kalmadı.