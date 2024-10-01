Antalya'da peş peşe hortumlar korku saçtı: Yıkıp, geçti... O anlar kamerada
Antalya'nın Alanya ve Serik ilçelerinde peş peşe ortaya çıkan hortumlar büyük korkuya yol açtı. Alanya'daki hortum bir hasara yol açmazken, Serik'teki hortum ortalığı birbirine kattı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde üç ayrı noktada hortum çıktı. O an bazı vatandaşlar deniz keyfi yapmaya devam ederken, kıyıya oldukça uzak noktada çıkan hortumlardan birinin ise etkisini saniyeler içinde kaybetmesi görüntülere yansıdı.
Yurt dışında yaşayan ve tatil için Alanya'ya gelen İlhan Balıkçı, denize girdiğini ancak hortumu fark etmediğini ve hortumu ilk defa gördüğünü söyledi. Balıkçı, o esnada tekrar hortum çıkınca telefonu ile kayıt altına almaktan geri kalmadı.
Alanya'da ortaya çıkan hortumlardan birinin etkisini saniyeler içinde kaybettiği anlar görüntülere yansıdı.
Alanya'da denizin üstünde oluşan karaya ulaşamasa da Serik için aynı şey geçerli değildi. Serik ilçesinde çıkan hortum ev ve seralara zarar verirken, sağanak nedeniyle de tarım arazileri sular altında kaldı.