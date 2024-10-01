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Antalya'da peş peşe hortumlar korku saçtı: Yıkıp, geçti... O anlar kamerada

Antalya'nın Alanya ve Serik ilçelerinde peş peşe ortaya çıkan hortumlar büyük korkuya yol açtı. Alanya'daki hortum bir hasara yol açmazken, Serik'teki hortum ortalığı birbirine kattı.

Kaynak: İHA
Antalya'da peş peşe hortumlar korku saçtı: Yıkıp, geçti... O anlar kamerada - Resim: 1

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde üç ayrı noktada hortum çıktı. O an bazı vatandaşlar deniz keyfi yapmaya devam ederken, kıyıya oldukça uzak noktada çıkan hortumlardan birinin ise etkisini saniyeler içinde kaybetmesi görüntülere yansıdı.

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Antalya'da peş peşe hortumlar korku saçtı: Yıkıp, geçti... O anlar kamerada - Resim: 2

Yurt dışında yaşayan ve tatil için Alanya'ya gelen İlhan Balıkçı, denize girdiğini ancak hortumu fark etmediğini ve hortumu ilk defa gördüğünü söyledi. Balıkçı, o esnada tekrar hortum çıkınca telefonu ile kayıt altına almaktan geri kalmadı.

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Antalya'da peş peşe hortumlar korku saçtı: Yıkıp, geçti... O anlar kamerada - Resim: 3

Alanya'da ortaya çıkan hortumlardan birinin etkisini saniyeler içinde kaybettiği anlar görüntülere yansıdı.

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Antalya'da peş peşe hortumlar korku saçtı: Yıkıp, geçti... O anlar kamerada - Resim: 4

Alanya'da denizin üstünde oluşan karaya ulaşamasa da Serik için aynı şey geçerli değildi.  Serik ilçesinde çıkan hortum ev ve seralara zarar verirken, sağanak nedeniyle de tarım arazileri sular altında kaldı.

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