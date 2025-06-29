Antalya'da şehrin kalbinde büyük yangın: Otel ve iş yerleri alevler içinde kaldı
Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'nın dünyaca ünlü tarihi Kaleiçi semtinde yangın çıktı. Yangında bir otel ile birlikte çok sayıda iş yeri alevlere teslim oldu...
Kaynak: DHA / İHA
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı tarihi Kaleiçi semtinde Selçuk Mahallesi Uzun Çarşı Sokak'ta saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
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Alevler biri otel, 3 iş yerini sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
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Gökyüzünü dumanların kapladığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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Ekipler, tarihi semtteki yangının çevredeki diğer binalara sıçramaması için yoğun çalışma yürütüyor.
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