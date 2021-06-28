Antalya'da sıcaklık 41 dereceyi gösterince sahiller doldu taştı
urizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı, bugün öğle saatlerinde 41 dereceyi görünce vatandaşlar sahillere akın etti.
Sıcaklığın 41 dereceyi bulduğu Antalya'da sahiller doldu.
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Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı, bugün öğle saatlerinde 41 dereceyi gördü. Kentte nem oranı yüzde 12, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece ölçüldü.
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Sıcak havayı fırsat bilen yerli yabancı tatilcilerle kent sakinleri, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.
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Hafta başı olmasına rağmen sahil sabah erken saatlerden itibaren kalabalık görüntüsüyle dikkat çekti. Kimi sahilde güneşlendi kimi ise denize girerek serinledi.
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