Antalya'da su altında şaşırtan keşif! Falezlerin altında bulundu

Gülle şeklindeki top mermilerinin muhtemelen Selçuklu veya Osmanlı dönemine ait olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Metal gülle şeklinde. Daha önce de daha küçük kurşun bir gülle aynı bölgede, muhtemelen top güllesi bulmuştuk. 5 tane görüntüledim, tesadüf eseri oldu. 25- 30 metrelik bir alanda 5 tane var. İlginçtir, aynı yere atılmış mermiler, uzaktan bir yerden şehre atılan top mermileri. Su altından çıkarılmasına son derece karşıyım, çıktığı anda çünkü dışı hemen oksitleniyor ve dağılıyor. Çıkarıldığında ise iyi bir şekilde muhafaza edilmesi lazım, ancak çıkarılmaması, olduğu yerde kalması daha iyi" diye konuştu.

