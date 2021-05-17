Antalya'da ''tam kapanma'' sonrası sahiller doldu taştı

Eşi Sermin Şahin ile sahile gelen Satılmış Şahin (69), deniz kokusunu çok özlediğini söyledi. Kapanma sürecinde yaşadığı sitenin bahçesinden dışarı adım atmadığını anlatan Şahin, "Çok sıkıldım. Eşim ayaklarından rahatsız, bu serbestlik bize nefes aldırdı. İnşallah bir daha böyle şeylerle karşılaşmayız" dedi. Sermin Şahin ise "Ben ameliyatlıyım. Evde ev işleriyle uğraştım. 17 gün süren kapanmanın ardından rahatladım. Evde çok sıkılmıştım. Burada deniz havası alıyorum. Pandemiden dolayı komşu ziyaretleri de yapılmıyor" dedi.