Antalya'da tatilcilerin korktuğu başına geldi

Yerli ve yabancı turistin gözdesi olan kentte güneş yüzünü göstermezken hava ve deniz suyu sıcaklığı 21 derece ölçüldü. Kentte bulutlu bir hava hakim oluyor. Yerli ve yabancı tatilcilerin çekim merkezi Konyaaltı sahiline çok az sayıda tatilcinin geldiği görüldü.