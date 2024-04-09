Antalya'da tatilcilerin korktuğu başına geldi
9 günlük bayram tatilinde Antalya'yı tercih edenler bulutlu havayla karşılaştı. Güneşin yüzünü göstermediği kentte az sayıda kişinin denize girdiği görüldü.
Kaynak: İHA
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Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından vatandaşlar cuma akşamından yollara düştü. Deniz, kum ve güneşi ile her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlayan Turizmin başkenti Antalya, bu bayramda da tatilcilerin tercih sıralamasına ilk sırasında yer aldı.
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Yerli ve yabancı turistin gözdesi olan kentte güneş yüzünü göstermezken hava ve deniz suyu sıcaklığı 21 derece ölçüldü. Kentte bulutlu bir hava hakim oluyor. Yerli ve yabancı tatilcilerin çekim merkezi Konyaaltı sahiline çok az sayıda tatilcinin geldiği görüldü.
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Havanın soğuk olmasından dolayı az sayıda kişi denize girdi. Bazı vatandaşlar da parklarda ve ağaç altlarında kitap okuyarak dinlenmeyi seçti.
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