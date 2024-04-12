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Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA / İHA
Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1
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Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Antalya'nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.

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Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. 

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Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. 

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