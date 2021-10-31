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Antalya'da tur midibüsü takla attı: Yaralılar var

Antalya'nın Serik ilçesinde turistleri havalimanına taşıyan midibüs, takla attı. Kazada 8 turist yaralanırken, uyuduğu iddia edilen sürücü gözaltına alındı.

Kaza, Serik sanayi kavşağında saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Manavgat'tan Antalya'ya giden Ufuk A.’nın kullandığı tur midibüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü atlayarak karşı yola geçti. 

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Takla attığı belirtilen midibüs, sürüklenerek yolun ortasında durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda sağlık çalışanı ve polis ekibi sevk edildi.

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Kazada midibüste bulunan 15 Rus turistten 2'si çocuk 8'i yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Serik'teki hastanelere kaldırıldı. 

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Yaralı 2 çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. 

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