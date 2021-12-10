Antalya'da turistler doyasıya eğlendi

Hava sıcaklığının 17, deniz suyunun ise 19 derece olduğu turizm kenti Antalya'da, Konyaaltı Sahili turistlere ev sahipliği yaptı. Bölgedeki otellerde kalan Rus ve İranlı turistler, denize girdi kimileri ise sahilde oturup kitap okudu.