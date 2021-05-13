Antalya'da turistler sahili doldurdu
Antalya'da, koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nın ilk gününde halk evlerinde, turistler ise sahilde zaman geçirdi.
Antalya'da, Ramazan Bayramı'nın birinci günü turistler plaja akın etti.
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Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Antalya'da turistler, Konyaaltı Plajı'nı doldurdu.
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Çocuklar anne ve babalarıyla yüzerken, kimi turistler de kitap okudu.
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