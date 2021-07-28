Antalya'da vatandaşlar sera ve evlerinin yanmaması için mücadele ediyor

Manavgat Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy Mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede farklı noktalara yayılan yangında Kalemler ve Yeniköy Mahallesi boşaltıldı. Havanın kuru ve rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.