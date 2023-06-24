Antalya'da yabancılar gitti, ev sahipleri yerli kiracıya döndü
Antalya'da, fahiş rakamlarla ev kiralayan yabancıların oturum izinleri uzatılmayınca rüzgar tersine döndü. Yabancıya yıllık olarak kiralanan evler, artık yerli kiracıya aylık olarak veriliyor.
Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası 2 ülkeden birçok kişi, daha güvenli buldukları Türkiye'ye göç etti.
Türkiye'de ise tatil için tercih edip, daha aşina oldukları Antalya'yı seçen Rus ve Ukraynalılar, kentte 1 yıllığına ya da 6 aylığına evler kiralayıp ödemeleri de çoğunlukla peşin yaptı.
Bu nedenle yaklaşık 1,5 yıldır kentte ev satın alma ve kiralama maliyetleri katlandı.
Bazı mülk sahipleri yerli kiracıları çıkarıp, evlerini yabancılara kiralama yolunu seçerken, bu nedenle çok sayıda mağduriyet yaşandı.
Aynı binada savaş öncesi 2 bin liraya oturan yerli kiracı ile savaştan kaçıp gelen Rus ya da Ukraynalı aileler 10-15 bin liradan oturmaya başladı.
Bu durum nedeniyle zaman zaman yerli kiracılar ile ev sahipleri davalık oldu. Kent genelinde emlak sektöründe fahiş kira artışı nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar, kirada oturduğu daireyi kaybetmemek için istenen oranda zam yapıp anlaşma yolunu seçti.
Mağduriyetler sonucu hükümetin getirdiği yüzde 25'lik üst limit artışı, kısa süreliğine çözüm oldu.
BU KEZ EV SAHİPLERİ MAĞDUR
Klimalı, eşyalı evleri fahiş kiralarla Rus ve Ukraynalılara kiralayan bazı ev sahipleri, döviz bazında peşin aldıkları kiraların hesabını yaparken, bazı Rus ve Ukraynalılar haber vermeksizin evi boşalttı.
Bazıları da evdeki değerli eşyaları da beraberinde alıp kayboldu. Mağduriyet yerli kiracıdan ev sahiplerine geçti.