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  4. Antalya'da yaz havası! Sahillere akın edip denize girdiler

Antalya'da yaz havası! Sahillere akın edip denize girdiler

Antalya'da sıcak ve güneşli hava etkili olurken sahile akın edenler, denize girip, yeşil alanlarda vakit geçirdi.

Antalya'da yaz havası! Sahillere akın edip denize girdiler - Resim: 1

Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu Antalya'da, nem oranı yüzde 36 olarak ölçüldü.

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Antalya'da yaz havası! Sahillere akın edip denize girdiler - Resim: 2

Sıcak ve güneşli havayı görenler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne koştu.

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Antalya'da yaz havası! Sahillere akın edip denize girdiler - Resim: 3

Yerli ve yabancı turistler, yaz aylarını aratmayan yoğunluk oluşturdu. Bazıları Akdeniz'in serin sularında kulaç atarak güneşlenmeyi tercih etti.

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Antalya'da yaz havası! Sahillere akın edip denize girdiler - Resim: 4

Bazıları da çocukları ile su kenarında oynadı. Aileleri ile sahil kenarına gelenler ise yeşil alanlarda oturup vakit geçirdi.

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