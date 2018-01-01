Antalya’da yeni yılın ilk gününde deniz keyfi
Antalya’da yaşayanlar ve tatilciler yeni yılın ilk sabahına güneşli havayla ’merhaba’ dedi.
Hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı sahiline akın etti.
Kent sakinleri ve tatilciler karlı dağların manzarası eşliğinde denize girdi, serin sularda kulaç attı.
Yılbaşı tatili için Antalya’yı tercih ettiğini anlatan Bahar Aydın, "Yeni yılın ilk gününde kar manzaralı dağlara karşı denizde yüzmek çok keyifli. 2018 yılı hep böyle güzel geçsin" dedi.