  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 01 Ocak 2018 20:58

Antalya’da yeni yılın ilk gününde deniz keyfi

Antalya’da yaşayanlar ve tatilciler yeni yılın ilk sabahına güneşli havayla ’merhaba’ dedi.

Antalya’da yeni yılın ilk gününde deniz keyfi

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı sahiline akın etti.

1/ 7
Antalya’da yeni yılın ilk gününde deniz keyfi

Kent sakinleri ve tatilciler karlı dağların manzarası eşliğinde denize girdi, serin sularda kulaç attı.

2/ 7
Antalya’da yeni yılın ilk gününde deniz keyfi

Yılbaşı tatili için Antalya’yı tercih ettiğini anlatan Bahar Aydın, "Yeni yılın ilk gününde kar manzaralı dağlara karşı denizde yüzmek çok keyifli. 2018 yılı hep böyle güzel geçsin" dedi.

3/ 7
Antalya’da yeni yılın ilk gününde deniz keyfi

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM