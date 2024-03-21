Antalya'da yerel seçim cinayeti: Mermi karnını delip geçip, kardeşini vurdu

Sokaktan geçerken durumu gören Ahmet B.'nin yeğenleri H.Ç.ile ağabeyi B.Ç.'ın da dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Dükkan sahibi S.E., çekmecedeki tabancasını çıkarıp tek el ateş etti. H.Ç.'nın karnından girip çıkan mermi, kardeşi B.Ç.’ın karnına isabet etti.