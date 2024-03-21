Antalya'da yerel seçim cinayeti: Mermi karnını delip geçip, kardeşini vurdu
Antalya'da siyasi parti broşürü bırakmak isteyenler ile iş yeri sahibi arasında çıkan kavgada silahlı çatışmaya dönüştü ve 2 kardeş olay yerinde yaralanırken kardeşlerden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Antalya'da siyasi parti broşürü bırakmak isteyenler ile iş yeri sahibi arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan mermi, kardeşler H.Ç.(21) ve B.Ç.’a (27) isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan H.Ç.yaşamını yitirdi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1830'uncu Sokak'taki market ve şarküteri dükkanında meydana geldi. CHP’nin seçim otobüsünden inen kişiler, dükkana broşür bıraktı. İş yeri sahibi S.E., broşürleri bırakanları tersleyip dükkandan çıkardı. Dükkandaki Ahmet B.'nin, iş yeri sahibine yaptığının yanlış olduğunu söylemesi üzerine aralarında tartışma yaşandı.
Sokaktan geçerken durumu gören Ahmet B.'nin yeğenleri H.Ç.ile ağabeyi B.Ç.'ın da dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. Dükkan sahibi S.E., çekmecedeki tabancasını çıkarıp tek el ateş etti. H.Ç.'nın karnından girip çıkan mermi, kardeşi B.Ç.’ın karnına isabet etti.