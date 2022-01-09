Antalya'da yoğun kar yağışı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu

Saat 22.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi.