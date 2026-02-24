Antalya'da yol kenarında dehşet! Yine bir kadın yine şüpheli ölüm
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarındaki şarampolde, kadın cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemede, kadının boğularak öldürülmüş olabileceği tespit edildi.
Antalya Gazipaşa'da sabah saatlerinde bahçesine giden çiftçiler, şarampolde hareketsiz yatan bir kadınla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde "boğulma" emaresine rastlanırken, üzerinden kimlik çıkmayan kadının cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Çiftçiler kadın cesedi buldu
Olay, saat 08.30 sıralarında Gazipaşa merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaktaki Zeytinada Mahallesi D-400 kara yolu Sazak mevkisinde meydana geldi. Bahçesini sulamak için bölgeye giden çiftçiler, yaklaşık 2 metrelik şarampolde hareketsiz yatan kadını fark edip ihbarda bulundu.
Cinayet şüphesi
Jandarma ve sağlık ekibinin kontrolünde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerindeki incelemede üzerinde kimlik bulunmayan ceset, otopsi için morga götürüldü. Boğulma sonucu öldürüldüğü değerlendirilen cansız bedenin kimlik tespiti ile ilgili çalışma başlatıldı.