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Antalya'da yolcu uçağında yangın çıktı

Rusya'dan havalanan ve akşam saatlerinde Antalya Havalimanı'na gelen bir yolcu uçağı inişe geçtiği sırada alev aldı. Yanan uçaktan tahliye anları film sahnelerini aratmadı...

Kaynak: İHA
Antalya'da yolcu uçağında yangın çıktı - Resim: 1

Rusya'dan 87 yolcusu ve 4 mürettebatı ile havalanan Rus Azimuth Havayolları'na ait ‘Sukhoi Superjet 100' tipi yolcu uçağı akşam saatlerinde Antalya Havalimanı'na inişe geçtiği sırada motorunda yangın çıktı.

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Antalya'da yolcu uçağında yangın çıktı - Resim: 2

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, ekiplerin yanan uçağa 23 saniyede ulaşıp, yangını 2 dakika içinde söndürerek yolcuların tahliyesine başladığını, yolcuların ve mürettebatın kısa sürede sağ salim tahliye edildiğini söyledi.

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Antalya'da yolcu uçağında yangın çıktı - Resim: 3

Saat 21.34'da Antalya Havalimanı'na indikten sonra yangın nedeniyle uçak pilotları tarafından acil durum çağrısı yapıldı.

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Antalya'da yolcu uçağında yangın çıktı - Resim: 4

Yangın yerine 23 saniyede ulaşan Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri, teçhizatlarını hazırlayıp 21.36'da alevlere hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. 

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