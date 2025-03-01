Antalya'daki dünyanın en iyi turizm köyünde kriz: Asırlık evler için yıkım kararı alındı
Antalya'da ''Dünyanın En İyi Turizm Köyü'' seçilen Ormana'da 200-300 yıllık düğmeli evlerden birçoğu için yıkım kararı alındı.
Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı, Torosların zirvesinde eski bir Yörük köyü olan, Manavgat Çayı'nı besleyen derelerin arasında kurulan, tarihi düğmeli evleri ve 57 yıllık üzüm festivali geleneğiyle Dünya Turizm Örgütü tarafından '2024 Dünyanın En İyi Turizm Köyü' seçilen Ormana'da, imar planı sorunu yaşanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da köyü olan Ormana'da butik otel, turistik restoran gibi kullanılan birçok düğmeli ev, 2014 yılında hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı'nda yer almıyor. Bazı evlerin bulunduğu yerler, planda 'pazar yeri', 'ibadethane', 'karakol' olarak geçiyor.
İLK RESTORASYON 2010'DA YAPILDI
Sadece yaşlı nüfusun yaşam sürdüğü, ulaşımı çok zor bir köy olan Ormana'nın, 'Dünyanın En İyi Turizm Köyü' seçilmesi ve yılda 200 bin civarında turist ağırlayan bir köye dönüşmesinin hikayesi 2010 yılında başladı. O yıl İstanbul'da yaşayan iş insanı Ormanalı Aydın Özgüven ve oğlu Tolga Özgüven, köylerine döndü. Ormana'da virane haldeki düğmeli evlerin ilk restorasyonu da bu aile tarafından yapıldı ve butik otele dönüştürüldü. O dönem düğmeli evlerin restorasyonuna öncülük ettiklerini anlatan Tolga Özgüven, o yıllarda köyde başlayan ekoturizm hareketinin geliştirilmesi ve korunması amacıyla 2014 yılında hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı'nda çok sayıda hata yapıldığını dile getirdi. 200 yılı aşkın tarihe sahip ailesine ait tarihi evin planda görünmediğini aktaran Özgüven, bu alanın pazar yeri olarak işaretlendiğini, köylüye ait birçok düğmeli evin de planda olmadığını kaydetti.
REVİZYON İÇİN 2019'DA İHALE AÇTILAR
Tarihi evlerin olduğu yerlerin sehven pazar yeri, ibadethane, karakol, 15 metre genişliğinde yollar, yeşil alan olarak belirlendiğini anlatan Özgüven, o dönem plandaki hataların düzeltilmesi için 300'e yakın itiraz dilekçesi sunulduğunu anlattı. İbradı Belediyesi'nin itiraz dilekçelerini bekletip, herhangi bir işlem yapmadığını söyleyen Özgüven, "Mülkiyet hakkı kısıtlanan köylülerin yoğun istek ve şikayeti üzerine İbradı Belediyesi imar planının hatalı olduğunu kabul ederek, revizyonu için 2019 yılında ihale açıp, bir şehir bölge planlama şirketine yetki verdi" dedi.
TARİHİ EVLERİN YÜZDE 90'I TEHLİKEDE
Geçen 6 senede devlet kurumlarından alınması gereken görüş eksiklikleri tamamlanmadığı için plan revizyon sürecinin ilerleyemediğini söyleyen Özgüven, "Hatalı koruma amaçlı imar planı, 11 yıldan bu yana revize edilemiyor. 550 kişinin yaşadığı köyde vatandaşın özel mülkiyetinde olan ancak mevcut taşınmazların öz niteliğine aykırı ve hatalı yapılan imar planına dair revizyon yapılmıyor. Bu nedenle köydeki tarihi evlerin neredeyse yüzde 90'ı yıkım tehlikesi altında" diye konuştu.