Antalya'daki dünyanın en iyi turizm köyünde kriz: Asırlık evler için yıkım kararı alındı

İLK RESTORASYON 2010'DA YAPILDI

Sadece yaşlı nüfusun yaşam sürdüğü, ulaşımı çok zor bir köy olan Ormana'nın, 'Dünyanın En İyi Turizm Köyü' seçilmesi ve yılda 200 bin civarında turist ağırlayan bir köye dönüşmesinin hikayesi 2010 yılında başladı. O yıl İstanbul'da yaşayan iş insanı Ormanalı Aydın Özgüven ve oğlu Tolga Özgüven, köylerine döndü. Ormana'da virane haldeki düğmeli evlerin ilk restorasyonu da bu aile tarafından yapıldı ve butik otele dönüştürüldü. O dönem düğmeli evlerin restorasyonuna öncülük ettiklerini anlatan Tolga Özgüven, o yıllarda köyde başlayan ekoturizm hareketinin geliştirilmesi ve korunması amacıyla 2014 yılında hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı'nda çok sayıda hata yapıldığını dile getirdi. 200 yılı aşkın tarihe sahip ailesine ait tarihi evin planda görünmediğini aktaran Özgüven, bu alanın pazar yeri olarak işaretlendiğini, köylüye ait birçok düğmeli evin de planda olmadığını kaydetti.